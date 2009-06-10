Королевская: автопром нуждается в протекционизме

Украинская автомобильная промышленность нуждается в протекционистских мерах со стороны государства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение журналистам высказала председатель парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательству Наталья КОРОЛЕВСКАЯ.

«По результатам круглого стола было принято решение о необходимости принимать протекционистские меры для поддержания национального производителя, создавать стимулы, чтобы автомобилестроители чувствовали себя защищенными», - говорит Н.КОРОЛЕВСКЯ.

По ее мнению, необходимо создать производственные стимулы, сохранить рабочие места, сохранить циклы модернизации, которые были начаты в автопроме.

Депутат напомнила, что один из первых антикризисных законов, который был направлен на поддержку нашей отечественной промышленности, был принят еще в декабре 2007 г. «В первую очередь он касался автомобилестроителей. Он работает не на 100%, и мы будем добиваться того, чтобы все необходимые меры для развития отрасли, были приняты», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

В то же время она заявила о необходимости найти те меры протекционизма, которые бы принесли пользу отрасли. По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, ряд протекционистских мер, принятых Россией, не спасли производство страны, падение которого на сегодня, по сравнению с прошлым годом, составляет 58%. «Наша задача на сегодня в том, чтобы промониторить меры, которые принимаются в других странах, и выбрать те, которые могут быть адаптированы к нашей реальности», - говорит она.

Депутат подчеркнула, что кризис – это время реформ, когда неэффективные предприятия погибнут, однако эффективные предприятия надо поддержать со стороны государства, чтобы в посткризисное время они смогли нормально развиваться. Она считает также, что многое зависит от производителей, от соотношения качества и цены, которые они могут предложить сегодня потребителям.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что сегодняшний круглый стол, на котором были рассмотрены проблемы в сфере украинского автопрома, был первым из серии круглых столов, посвященных проблемам отдельных отраслей.

Справка УНИАН. С 16 марта 2009 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом», согласно которому была введена временная (на 6 месяцев) 13%-ная надбавка к ввозным пошлинам на импорт автомобилей.