Rusal получила отсрочку по выплатам кредитов

UC Rusal уговорила банки продлить отсрочку по выплатам кредитов на полтора месяца, сообщает k2kapital..

А благодаря тому, что цены на алюминий достигли полугодового максимума в $1679 за 1 т, компания уже начала зарабатывать прибыль.

Всего Rusal должна банкам $14 млрд, из них около $2,1 млрд — российским и $4,5 млрд — ВЭБу. Кредиторы UC Rusal, включая ее акционера Михаила Прохорова ($2,8 млрд), хотят, чтобы компания договорилась о реструктуризации долгов со всеми одновременно.