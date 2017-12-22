Кабмин направит 16,5 миллиарда на производство оружия и военной техники

Правительство Украины в 2018 году направит 16,5 миллиарда гривень из государственного бюджета на производство и модернизацию вооружения и военной техники. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года.

Читайте такжеГосбюджет-2018: на строительство нового патронного завода направят 1,4 миллиарда

"Мы направим в следующем году 16,5 миллиарда гривень на производство нового вооружения и на его модернизацию", - сказал премьер.

Он отметил, что военно-промышленный комплекс Украины станет драйвером экономического роста страны в следующем году.

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны Украины в 2018 году намерено увеличить расходы на закупку вооружения и военной техники на 34% - до 18,1 миллиарда гривень, что соответствует не менее 20% общего бюджета ведомства.

Государственный бюджет Украины на 2018 год предусматривает 86 миллиардов гривень для Министерства обороны. При этом суммарные оборонные затраты Украины составляют около 5% ВВП.