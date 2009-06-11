Метзавод им. Петровского сократил производство

ОАО «Днепропетровский металлургический завод им. Петровского» по итогам января-мая 2009 г. сократил производство основных видов продукции на 21-33% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов Украины «Металлургпром».

По данным «Металлургпрома», в январе-мае 2009 г. предприятие произвело 393 тыс. тонн готового проката, что на 108 тыс. тонн, или на 21,5%, меньше, чем за пять месяцев 2008 г.

В январе-мае т. г. завод выплавил 406 тыс. тонн стали, что на 150 тыс. тонн, или на 26,9%, меньше показателя января-мая 2008 г.

За отчетный период на метзаводе им. Петровского произведено 400 тыс. тонн чугуна, что на 203 тыс. тонн, или на 33,6%, меньше, чем в январе-мае 2008 г.

Справка УНИАН. ОАО «Днепропетровский металлургический завод им. Петровского» специализируется на производстве и реализации металлопродукции, стали, чугуна, проката и изделий из них.

Уставный фонд предприятия составляет 212 млн. 337,61 тыс. грн.

95,57% акций ОАО «Днепропетровский метзавод им. Петровского» с декабря 2007 года принадлежит российской компании «Евраз Груп».

В 2008 г. метзавод им. Петровского сократил относительно 2007 г. производство чугуна на 74,1% - до 1,167 млн. тонн, стали – на 80,3% - до 1,086 млн. тонн, проката – на 78,9% - до 990,4 тыс. тонн.

По итогам 2008 г. предприятие увеличило чистый убыток относительно 2007 г. в 27,2 раза – до 381,299 млн. грн.