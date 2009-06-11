В металлургии продолжается падение

ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» по итогам января-апреля 2009 года произвело 1,765 млн. тонн готового проката, что на 40%, или на 1,179 млн. тонн меньше, чем за первые пять месяцев 2008 года, сообщили УНИАН в объединении металлургических заводов Украины «Металлургпром».

По данным «Металлургпрома», в январе-мае т.г. комбинат выплавил 1,893 млн. тонн стали, что на 42,5%, или на 1,402 млн. тонн меньше, чем по результатам января-мая 2008 года. За отчетный период «Арселор Миттал Кривой Рог» произвел 1,682 млн. тонн чугуна, что на 42,5%, или на 1,245 млн. тонн меньше показателя за январь-май 2008 года. По состоянию на 1 июня т.г. меткомбинат произвел 3,065 млн. тонн агломерата, что на 35,9%, или 1,72 млн. тонн, меньше, чем в январе-мае прошлого года.

Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакет акций ОАО КГМК «Криворожсталь». «Арселор Миттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.

ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» по итогам января-мая 2009 года произвел 1,091 млн. тонн готового проката, что на 51,8%, или на 1,175 млн. тонн меньше, чем за первые пять месяцев 2008 года.

По данным «Металлургпрома», в январе-мае т.г. комбинат выплавил 1,312 млн.. тонн чугуна, что на 44,1%, или на 1,037 млн. тонн меньше, чем по результатам января-мая 2008 года. За отчетный период ММК им. Ильича произвел 1,542 млн. тонн стали, что на 48,5%, или на 1,456 млн. тонн меньше показателя, за январь-май 2008 года. По состоянию на 1 июня т.г. меткомбинат произвел 2,98 млн. тонн агломерата, что на 48,3%, или на 2,788 млн. тонн меньше, чем за январь-май прошлого года.

ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. 90,39% акций ОАО «ММК им. Ильича» принадлежат ЗАО «Ильич-Сталь» (Мариуполь). 87,48% ЗАО «Ильич-Сталь» принадлежит организации арендаторов ММК им. Ильича.

ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» по итогам января-мая 2009 года произвело 1,43 млн. тонн готового проката, что на 39,7%, или на 942 тыс. тонн меньше, чем за первые пять месяцев 2008 года.

По данным «Металлургпрома», в январе-мае т.г. комбинат выплавил 1,305 млн. тонн чугуна, что на 39,6%, или на 859 тыс. тонн меньше, чем по результатам за январь-май 2008 года. За отчетный период на «Азовстали» произведено 1,525 млн. тонн стали, что на 39,4%, или на 995 тыс. тонн меньше показателя за январь-май 2008 года. По состоянию на 1 июня т.г. меткомбинат произвел 801 тыс. тонн агломерата, что на 1,9%, или на 16 тыс. тонн меньше, чем в январе-мае прошлого года.

ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» – современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции. «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Акционерами группы «Метинвест» являются группа СКМ (75%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (25%), которые принимают участие в управлении группой «Метинвест» на партнерских началах. Объединение горно-металлургических активов СКМ и «Смарт-холдинга» в рамках «Метинвеста» началось в 2007 году и завершится в 2009 года. ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания группы «Метинвест».

ОАО «Металлургический комбинат «Запорожсталь» по итогам января-мая 2009 года произвело 1,12 млн. тонн готового проката, что на 26,9%, или на 413 тыс. тонн меньше, чем за первые пять месяцев 2008 года.

По данным «Металлургпрома», в январе-мае т.г. комбинат выплавил 1,117 млн. тонн чугуна, что на 25,9%, или на 392 тыс. тонн меньше, чем по результатам за январь-май 2008 года. За отчетный период на «Запорожстали» произведено 1,337 млн. тонн стали, что на 28,3%, или на 528 тыс. тонн меньше показателя за январь-май 2008 года. По состоянию на 1 июня т.г. металлургический комбинат произвел 1,997 млн. тонн агломерата, что на 16,8%, или на 404 тыс. тонн меньше, чем в январе-мае прошлого года.

ОАО "Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" специализируется на производстве чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др.

ОАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им. А. Н. Кузьмина" в мае 2009 года сдало 17,278 тыс. тонн стали и произвело 9,932 тыс. тонн проката, что на 63,3% и 68,3%, соответственно, меньше, чем в мае прошлого года. Согласно сообщению предприятия, в мае т.г. производство стали составило 36,7% от объемов за аналогичный период 2008 года, проката – 31,7%. По сравнению с апрелем т.г. объемы производства стали в ОАО "Днепроспецсталь" существенно увеличились, а производства проката – незначительно сократились. "По сравнению с апрелем 2009 года стали сдано на 22,7% больше, проката – на 8,1% меньше", - сообщили в пресс-службе.

ОАО "Днепроспецсталь" – единственный в Украине производитель сортового проката и поковки из специальных марок стали. В 2008 году предприятие сократило производство проката и стали более чем на 10%.

ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (ДМКД) по итогам января-мая 2009 года произвел 1,386 млн. тонн готового проката, что на 2,7%, или на 39 тыс. тонн меньше, чем за пять месяцев 2008 года.

По данным «Металлургпрома», в январе-мае т.г. комбинат выплавил 1,448 млн. тонн стали, что на 11,6%, или на 190 тыс. тонн меньше, чем по результатам января-мая 2008 года. За отчетный период на ДМКД произведено 1,356 млн. тонн чугуна, что на 10,6%, или на 161 тыс. тонн меньше показателя за январь-май 2008 года. По состоянию на 1 июня т.г. меткомбинат произвел 1,972 млн. тонн агломерата, что на 7%, или на 150 тыс. тонн меньше, чем в январе-мае прошлого года.

ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (Днепродзержинск) специализируется на производстве чугуна, проката и занимает монопольное положение на рынке широкополосной универсальной стали и профилей. Свою продукцию предприятие поставляет в Германию, Италию, Бельгию, Китай, страны СНГ и Ближнего Востока. 98,81% акций ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» с февраля 2004 года владеет корпорация «Индустриальный союз Донбасса».