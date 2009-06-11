ЮГОК снизил производство

ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» (ЮГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.) за январь-май 2009 года снизило производство железорудного концентрата на 39,8%, или на 1,503 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г - до 2, 265 млн. тонн, сообщили УНИАН в объединении «Металлургпром».

Согласно сообщению, производство агломерата на предприятии за отчетный период также снизилось на 86,8%, или на 1,863 млн. тонн, - до 282 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ОАО "ЮГОК" входит в пятерку крупнейших производителей железной руды и является единственным в Украине ГОКом, который производит агломерат.

В декабре 2007 года Группа «Приват» продала компании Lanebrook Limited, мажоритарному акционеру российской компании «Евраз Груп», 50% акций ЮГОКа.

Ранее Группа "Приват" контролировала ЮГОК совместно с компанией "Смарт-групп", которой принадлежит 50% акций комбината.