Депутат предлагает льготы по налогам для химпредприятий

Депутат от фракции Партии регионов, президент ОАО «Концерн "Стирол» Николай Янковский предлагает ввести до 2014 года режим льготного налогообложения отечественных производителей минеральных удобрений, что позволит им провести техническое переоснащение с целью сокращения потребления газа.

Соответствующий законопроект «О государственной поддержке производства и потребления химических удобрений в Украине в связи с мировым финансовым и экономическим кризисом» (№4632), зарегистрирован в Верховной Раде и опубликован на ее веб-сайте.

Законопроект, в частности, предлагает освободить химпредприятия от уплаты ввозной пошлины и НДС при ввозе комплектующих изделий и оборудования, которое будет использоваться для реконструкции производства. Кроме того, предлагается установить нулевую ставку целевой надбавки тарифа на природный газ, а также сократить для производителей минудобрений сроки возмещения НДС из госбюджета. Указанные льготы для химического предприятия устанавливаются в случае утверждения на уровне Кабинета министров индивидуальной инвестиционной программы техпереоснащения, выполнение которой в последующем будет контролировать профильное министерство.

Средства, полученные в результате введения льготного режима налогообложения, будут направляться исключительно на нужды модернизации производства.

Кроме того, документ предлагает установить до 1 января 2014 года особый порядок формирования цены на природный газ для производителей минудобрений. При этом предлагается при формировании цены газа для таких потребителей учитывать исключительно стоимость газа для промпотребителей и стоимость услуг по его транспортировке.

Законопроект также предлагает внести изменения в закон «О нефти и газе» запрещающие полное отключение от газоснабжения химпредприятий путем внедрения экологической брони.

Документ также предусматривает введение на пятилетний период моратория на изменение госорганами цен и тарифов на электроэнергию, транспортировку газа, перевозку грузов ж/д транспортом и перевалку в портах без соответствующего согласования на уровне правительства.

Для стимулирования внутреннего спроса на удобрения законопроект предлагает предусмотреть в госбюджете дотацию на частичную компенсацию стоимости минеральных удобрений для аграриев. Кроме того, Кабмину рекомендуется внедрить механизм ежегодного, до 1 января 2014 года, согласования действий производителей сельскохозяйственной продукции и производителей минеральных удобрений путем проведения консультаций с определением цены и объемов, необходимых внутреннему рынку.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в случае его принятия сокращение поступлений в госбюджет от внедрения льготного режима налогообложения до 2014 года составит около 1 млрд. грн. При этом объем инвестиций в действующие производства за указанный период прогнозируется на уровне 350 млн. долл., что позволит в дальнейшем обеспечить увеличение ежегодных поступлений в бюджет на 300 млн. грн.

Кроме того, отмечает нардеп, техническое переоснащение химпредприятий, рассчитанное на период от трех до пяти лет, приведет к сокращению потребления газа в среднем на 20%, или на 1,25 млрд. кубометров в год.

Справка УНИАН. Химический комплекс Украины потребляет в среднем почти 8,3 млрд. куб. м природного газа в год, при этом основное потребление его приходится на производство минеральных удобрений. Крупнейшими потребителями природного газа для производства указанной продукции являются шесть азотных предприятий (ОАО "ДнепроАзот", ОАО "Одесский припортовый завод", ЗАО "Северодонецкое объединения "Азот", ОАО "Ривнеазот", ОАО "Азот" (Черкассы), ОАО "Концерн "Стирол" (Горловка), которые ежегодно потребляют почти 7,74 млрд. куб. м природного газа, а также ЗАО "Крымский Титан" и ОАО "Сумыхимпром", которые производят более 90% от общего объема фосфорных удобрений.

Вышеупомянутые химические предприятия – производители минеральных удобрений в целом формируют основные показатели финансово-экономической деятельности химической отрасли относительно позитивной динамики роста объемов выпуска химической продукции и эффективности использования имеющихся мощностей. На них приходится почти 40% объемов производства химической продукции (10 млрд. грн.), 40% объемов экспортных поставок химического комплекса (1,2 млрд. долл.) и 70% поступлений средств в государственный бюджет (890 млн. грн.).

Мощности по производству минеральных удобрений в Украине составляют 8 млн. тонн (физического веса) и сосредоточены на 12 химических предприятиях, в том числе по производству азотных удобрений – 5,8 млн. тонн, по производству фосфорных удобрений – 1,6 млн. тонн, по производству калийных удобрений – 0,6 млн. тонн.