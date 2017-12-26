Крупнейшая газодобывающая компания Украины добыла 15 миллиардов кубов газа

Крупнейшая газодобывающая компания нашей страны "Укргазвыдобування" с начала 2017 года, по состоянию на утро 26 декабря, добыла 15 миллиардов кубометров природного газа, сообщает пресс-служба компании.

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Компания не сообщает об объемах добытого газа за аналогичный период 2016 года, однако за весь прошлый год "Укргазвыдобування" добыла 14,6 миллиарда кубометров газа.

"Укргазвыдобування" с начала 2017 года (по состоянию на утро 26 декабря) увеличила добычу природного газа, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, до 15 миллиардов кубометров. В то же время, это более чем в 8 раз превышает объемы наращивания добычи газа за весь 2016 год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по оперативным данным, суточная добыча газа в Украине с июля 2017 года продолжает держаться на максимальных за последние пять лет показателях – 42,5 миллиона кубометров.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года "Укргазвыдобування" увеличила добычу природного газа на 0,5% - до 14,6 миллиарда кубометров и сегодня выполняет государственную программу по наращиванию ежегодной добычи до 20 миллиардов кубометров к 2020 году (Стратегию "20/20").

В 2015 году "Укргазвыдобування", по сравнению с предыдущим годом, сократила добычу природного газа на 3,8% - до 14,528 миллиарда кубометров.

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. 100% акций компании принадлежат государственному холдингу "Нафтогаз Украины".