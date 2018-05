США приостановят режим беспошлинного ввоза товаров из Украины

США приняли решение о частичной отмене действия Генерализованной системы преференций, предоставляющей Украине возможность беспошлинно экспортировать около 3500 видов товаров, с отсрочкой вступления решения в силу на 120 дней.

Читайте такжеЭкспорт растет: чем и с кем торгует Украина (инфографика)

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

В министерстве отметили, что отсрочка отмены торговых преференций связана с позитивными действиями правительства Украины в направлении улучшения системы выплаты роялти правообладателям.

«Как известно, одной из основных претензий США к Украине в рамках «Специального доклада 301» долгое время является непрозрачная деятельность организаций коллективного управления имущественными правами в сфере авторского и смежных прав. В рамках реформы системы защиты интеллектуальной собственности 20 декабря 2017 года правительство Украины одобрило законопроект «Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского и смежных прав», - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что принятие парламентом законопроектов, направленных на усиление защиты прав интеллектуальной собственности, снимет большую часть претензий США в контексте «Специального доклада 301» и Генерализованной системы преференций.

Как сообщал УНИАН, в мае 2017 года офис Торгового представительства США в обнародованном ежегодном отчете относительно уровня защищенности прав интеллектуальной собственности в мире Special 301 Report (Специальный отчет 301) отметил недостаточный уровень защиты прав интеллектуальной собственности в Украине.

Украина, как и в 2016 году, оказалась в группе из 11 стран в так называемом списке Priority Watch List (Приоритетный список наблюдения). Странам этой группы рекомендуется принять активные меры для борьбы с пиратством.

Special 301 Report ежегодно готовится офисом Торгового представителя США. В этих отчетах сообщается о торговых барьерах для американских компаний и продуктов в связи с законами об интеллектуальной собственности, касающимися авторского права, патентов и товарных знаков в других странах.

Этот документ непосредственно связан с Генерализованной системой преференций (ГСП) США. Ее цель - содействие экономическому росту в развивающихся странах путем предоставления льготного беспошлинного режима ввоза на территорию США до 5 тыс. видов товаров из определенных американским правительством стран - бенефициаров ГСП.

Справка УНИАН. Генерализованная система преференций США (the US Generalized System of Preference - GSP) предназначена для содействия экономическому росту в развивающихся странах путем предоставления льготного беспошлинного режима ввоза на территорию США до 5000 видов товаров из определенных американским правительством стран - бенефициаров GSP (120 стран и территорий, в том числе Украина). Преференции программы GSP восстановлены для Украины с 29 июля 2015 года, что дает возможность беспошлинного ввоза на территорию США более 3500 видов товаров из Украины.

Продукция, которая подпадает под беспошлинный режим ввоза в рамках GSP, включает широкий ассортимент промышленных товаров, различные виды химических веществ и минералов, отдельные строительные материалы, ферросплавы, части к двигателям, некоторые виды сельскохозяйственной и рыбной продукции и др.

По оценкам экспертов, в рамках GSP Украина в течение 2012-2016 годов ежегодно экспортировала в США товаров на сумму от 26 до 70 млн долл., в том числе титан, пигменты и заготовки на основе диоксида титана, сырье для кондитерских изделий, отдельные виды нефтепродуктов, карбид бора, ферромарганец, алюминий, изделия из дерева, вентиляторы, бурильные инструменты и оборудование, а также отдельные виды оптики и тому подобное.