Преодолевая бездорожье: опубликовано видео тест-драйва нового украинского бронеавтомобиля

Нацгвардия Украины провела испытания нового специализированного бронеавтомобиля "Варта-Новатор".

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После двухчасового тест-драйва командующий НГУ генерал-полковник Юрий Аллеров оценил высокие эксплуатационные возможности бронированного авто, говорится в сообщении пресс-службы НГУ.

Этот бронеавтомобиль сконструирован с учетом современных требований к технике подразделений спецназначения с использованием шасси, приспособленного к эксплуатации в самых сложных условиях бездорожья.

Как сообщал УНИАН, ранее Нацгвардия получила на вооружение бронеавтомобиль "Казак-5". Его полная масса - 10 т, а длина составляет 6100 мм, ширина 2300 мм, высота по крыше корпуса - 2250 мм. Он имеет много дополнительного обвеса по сравнению с "Казак-1" и адаптирован к требованиям военных. Кроме того, в "Казак-5" совсем другая передняя "маска" и лучшие технические параметры.