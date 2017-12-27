"До свидания": Гройсман посоветовал главе "Укроборонпрома" искать другую работу

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня направит президенту Петру Порошенко представление об увольнении главы государственного концерна «Укроборонпром» Романа Романова в связи с невыполнением правительственного поручения о погашении задолженности по зарплатам перед работниками Николаевского судостроительного завода.

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Об этом глава правительства заявил на заседании Кабинета министров в среду.

«Я в контексте обороны хотел бы коснуться одного вопроса. Мы на одном из прошлых заседаний правительства подняли вопрос задолженности (по зарплатам - УНИАН) Николаевского судостроительного завода. Я дал поручение правительства, подписал, руководителю «Укроборонпрома» погасить задолженность. Контрольный срок - 25 декабря. Сегодня, слава богу, 27 декабря. Задолженность не погашена. Я слышал обратную информацию о том, что они этого не могут сделать. Я этого не понимаю. Поэтому я сегодня подпишу представление на имя президента и советую руководителю «Укроборонпрома» сегодня уволиться самостоятельно. Больше с вами работать я не буду. Сказано, не сделано, до свидания, ищите другую работу», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, в "Укроборонпроме" 31 октября заявили, что Николаевский судостроительный завод остановил работу из-за отсутствия решения Кабинета министров относительно ракетного крейсера проекта 1164 (серия советских ракетных крейсеров).

«На сегодняшний день арестованы счета предприятия, а задолженность по заработной плате составляет более 58 млн грн. Эти долги накопились из-за прекращения в феврале 2015 года возмещения затрат предприятия на содержание крейсера», - сообщили в "Укроборонпроме".

В концерне отметили, что на рассмотрение Кабинета министров направлен проект распоряжения, которым предусматривается возмещение предприятию затрат на содержание крейсера, что позволило бы погасить задолженность по заработной плате.

Правительство 13 декабря поручило руководству государственного концерна «Укроборонпром» погасить задолженность по выплате заработных плат работникам Николаевского судостроительного завода до 25 декабря текущего года.