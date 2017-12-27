Глава "Укроборонпрома" Романов "давно" написал заявление на увольнение – СМИ

Руководитель "Укроборонпрома" Роман Романов написал заявление на увольнение.

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Об этом ТСН.uа сообщил один из ближайших соратников президента Украины Петра Порошенко.

В ответе на вопрос о том, соответствует ли действительности информация о том, что Романов еще несколько недель назад написал заявление на увольнение, источник ответил: "Давно".

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня направит президенту Петру Порошенко представление об увольнении председателя государственного концерна «Укроборонпром» Романа Романова в связи с невыполнением правительственного поручения о погашении задолженности по зарплатам перед работниками Николаевского судостроительного завода.