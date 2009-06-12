Тимошенко: возможности Украины и Беларуси исключительные

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет об исключительных возможностях Украины и Беларуси для активизации торговых отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время встречи в Киеве с премьер-министром Беларуси Сергеем СИДОРСКИМ.

«В 2008 году мы практически товарооборот умножили на два. Таких результатов не было достигнуто ни с одной другой страной. Это говорит об исключительности наших возможностей в торговле, в организации взаимных производств, и только лишь кризис немного пошатнул эту ситуацию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер сообщила, что сегодня Украина и Беларусь на межправительственном уровне подпишут ряд соглашений, в том числе о безвизовом режиме, о сотрудничестве в космической отрасли, а также о поставках белорусских шин в Украину.