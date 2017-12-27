Кабмин утвердил финплан ОПЗ на следующий год

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план одного из крупнейших химических предприятий Украины - Одесского припортового завода (ОПЗ) на 2018 год с чистой прибылью 174,2 миллиона гривень, что на 167,8 миллиона гривень больше, чем было запланировано на 2017 год, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества (ФГИУ) со ссылкой на слова и.о главы ведомства Виталия Трубарова.

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"Финансовый план на 2018 год является сбалансированным и обеспечивает получение чистой прибыли в размере 174 213 тысяч гривень, что больше на 167 807 тысяч гривень запланированного на 2017 год", - отметили в ФГИУ.

Также финпланом предполагается: получение предприятием чистого дохода (выручки) от реализации продукции в 2018 году в размере 3,429 млрд грн, что на 28% больше запланированного на 2017 год; увеличение себестоимости реализованной продукции на 646 миллионов гривень, или на 27,6% больше запланированного на 2017 год, в основном за счет роста затрат на сырье и основные материалы; получение валовой прибыли в размере 447,984 млн грн, что на 30,5% больше планового значения на 2017 год.

Административные расходы планируются в размере 125,519 миллиона гривень, что на 8,5% больше запланированного на 2017 год, прежде всего за счет увеличения расходов на оплату труда.

Как сообщал УНИАН, ОПЗ после длившегося с июля простоя запустил в конце октября производство карбамида и работу терминала по перевалке аммиака, но приостановил функционирование в связи с поломкой насоса 1 ноября, и по состоянию на 20 ноября не был запущен в работу.

После длительной остановки ОПЗ работал в этом году в период с марта по 10 июля. Это стало возможным благодаря заключению сделки этого предприятия с частными газотрейдерами – компаниями "ЭРУ Трейдинг" и ERU Management Services LLC, которые согласились поставлять газ на давальческих условиях, т.е. получая взамен готовую продукцию.

Комментируя переход к давальческой схеме, 3 марта глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что холдинг оспорит такую сделку в суде, поскольку завод не погасил перед нефтегазовым холдингом долг в размере 1,5 миллиарда гривень. Кроме того, предприятие имеет около 193 млн долл. задолженности за газ перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.