Украина и Беларусь отменят ограничения в торговле

Министерство экономики Украины и Министерство иностранных дел Беларуси подписали меморандум о взаимопонимании в сфере применения специальных (защитных) антидемпинговых и компенсационных мер во взаимной торговле.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания меморандума состоялась сегодня в Киеве после завершения двусторонних переговоров премьер-министров Украины и Беларуси Юлии ТИМОШЕНКО и Сергея СИДОРСКОГО.

«Сегодня мы договорились о том, что во взаимной торговле мы снимаем все препятствия между Беларусью и Украиной по свободному перемещению товаров», - сказал С.СИДОРСКИЙ.

По мнению белорусского премьера, подписанное соглашение направлено на отмену всех ограничительных мер, введенных в докризисное время, на взаимные поставки продукции. «Мы согласились – отменяем и начинаем работать с чистого листа. Это очень важно, потому что открывается движение украинской продукции на белорусский рынок и белорусской продукции на украинский рынок», - добавил глава белорусского правительства.

Кроме того, сегодня же Министерство иностранных дел Беларуси и Министерство экономики Украины подписали межправительственное соглашение об условиях поставки из Беларуси в Украину шин для легковых автомобилей. В соответствии с этим соглашением, Беларусь добровольно ограничивает объем поставок шин в Украину по ценам не ниже, чем на внутреннем белорусском рынке.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2009 года ЗАО «Росава» (Украина) достигло предварительных договоренностей с ОАО «Белшина» (Беларусь) о добровольном ограничении объемов поставки белорусских шин в Украину.

Предварительно было получено согласие ОАО «Белшина» на добровольное ограничение объемов поставок шинной продукции в Украину в размере 450 тыс. штук на 2009 г., при этом цена ввозимого товара должна быть не меньше цены на товар на внутреннем рынке Беларуси. Также был оговорен механизм закрепления такого обязательства - через подписание соответствующего межведомственного Соглашения между Минэкономики Украины и МИД Беларуси на основании письменного обязательства ОАО «Белшина» в адрес ЗАО «Росава».

4 июня Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Соглашения между правительствами Беларуси и Украины об условиях поставок в Украину пневматических резиновых шин для легковых автомобилей.

Соглашение устанавливает гарантированный объем поставки белорусских шин в Украину по ценам не ниже уровня при их реализации на внутреннем рынке Беларуси.