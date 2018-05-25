Предприятия в поиске надежных банков

Лояльность предприятий к банкам в Украине с начала года значительно снизилась, имидж финучреждений ухудшился. 15% отечественных предприятий планируют в ближайшие 3 месяца отказаться от услуг, по меньшей мере, одного из обслуживающих банков. Платежеспособность, своевременное проведение операций со средствами, выдача депозитов являются признаком, по которому предприятия сейчас определяют, является ли банк надежным. Райффайзен Банк Аваль – лидер доверия. Об этом свидетельствуют результаты регулярного «Исследования рынка банковских услуг для юридических лиц: 2009», проведенного компанией GFK Ukraine.

Лояльность предприятий к банкам тает

В 2009 году показатель лояльности предприятий ко всем банкам Украины снизился значительно: с 85 пунктов по 100-бальной шкале год назад до 80 пунктов сейчас. Новый лидер по уровню лояльности нынешних клиентов банка – Райффайзен Банк Аваль. Это единственный банк, уровень лояльности к которому является выше среднего по рынку в целом (82,7 балла). С первой ступени рейтинга сошел Укрэксимбанк.

В то же время, 15% предприятий планируют в ближайшие 3 месяца отказаться от услуг, по меньшей мере, одного из обслуживающих банков. Основными причинами являются нестабильное положение финучреждения (42% респондентов) и задержки при проведении платежей (40%).

Наилучший банк – это надежный банк...

Как и показатель лояльности, в 2009 году снизился общий показатель имиджа всех банков: до 79,4 балла по 100-бальной шкале против 85,1 балла в прошлом году. По общей оценке имиджа, Укрэксимбанк уступил первое место в пользу Райффайзен Банка Аваль.

Если говорить о факторах, которые влияют на общий имидж банка, то больше всего в 2009 году на него оказало давление восприятие банка как надежного (банк обеспечит безопасность средств во времена нестабильности – 16%, банк является надежным и заслуживает доверие – 15%).

Райффайзен Банк Аваль и Приватбанк считаются наиболее надежными банками (по 30% респондентов назвали каждый из этих банков среди наиболее надежных банков). На втором месте – Ощадбанк (21%). Показатель надежности другого государственного банка – Укрэксимбанка – заметно ниже (11%), что связано с низким уровнем ознакомления с работой банка по сравнению с Ощадбанком.

Надежный банк – это платежеспособный банк

Основные критерии выбора банка для предприятий не изменились по сравнению с предыдущим годом: на первом месте – доверие к банку (29% опрошенных назвали эту характеристику), далее следует низкая плата за услуги (21%) и скорость проведение платежей в пределах Украины (19%).

На 4-м месте характеристика, которая добавилась в 2009 году (по спонтанным ответам респондентов) – стабильность/платежеспособность банка (18%). Платежеспособность, своевременное проведение операций, выдача депозитов является признаком, по которому предприятия сейчас определяют, является ли банк надежным (39% респондентов назвали эту характеристику как признак надежности банка).

* * * GFK Ukraine делает выводы, опираясь на данные опроса предприятий, проводившегося в феврале-марте 2009 года. Выборка опроса составляет 1000 предприятий. Респондент на предприятии – человек, который принимает участие в принятии решений о выборе банков и банковских услуг. Выборка исследования является пропорциональной количеству зарегистрированных в Украине и экономически активных предприятий. Предприятия для опроса были отобраны случайным образом из базы данных предприятий Государственного комитета статистики Украины. Метод опроса: телефонное интервью. В 2009 году методика была изменена (в предыдущие годы опрос проводился методом личного интервью). Максимальная погрешность выборки одной волны опроса: 3,1%. GFK Ukraine – украинская исследовательская компания, которая предлагает полный перечень услуг по опросам и исследованиям рынков в Украине, Молдове и Беларуси. GFK Ukraine входит в международную исследовательскую сеть GFK Group – четвертую по размерам исследовательскую группу в мире. GFK Group объединяет 115 компаний в больше чем 100 странах мира.

GFK Ukraine (для УНИАН)