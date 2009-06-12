"Запорожьеоблэнерго" просит Кабмин погасить долги ЗТМК

Гендиректор энергопоставляющей компании ОАО "Запорожьеоблэнерго" Виктор НОСУЛЬКО обратился к министру топлива и энергетики Украины Юрию Продану с просьбой решить вопрос погашения задолженности за электроэнергию, потребленную казенным предприятием "Запорожский титаномагниевый комбинат" (ЗТМК), а при отсутствии средств рассмотреть возможность полной остановки предприятия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОАО "Запорожьеоблэнерго", при этом гендиректор отметил систематические неплатежи комбината за потребляемую электроэнергию. "ЗТМК не платит за потребленную электрическую энергию, начиная с ноября 2008 года. Общая задолженность предприятия к 10 июня 2009 года составила 88,94 млн. грн. В настоящее время ЗТМК является крупнейшим должником среди всех предприятий Запорожской области", - отметил В. НОСУЛЬКО.

По его словам, невыполнение ЗТМК обязательств по оплате ставит под угрозу надежность энергоснабжения других промышленных потребителей, наносит серьезный ущерб финансово-хозяйственной деятельности облэнерго и выполнению инвестиционной программы, основные средства которой предназначены для развития сетей и проведения ремонтных работ, от которых зависит бесперебойное энергоснабжение в регионе.

Справка УНИАН. ЗТМК - Запорожский титано-магниевый комбинат - казенное предприятие, подконтрольно Министерству промышленной политики. Является единственным производителем губчатого титана в Украине.

Проектная мощность комбината - 20 тыс. тонн в год.

Нацкомиссия по регулированию электроэнергетики 5 марта 2009 года установила для ЗТМК льготную розничную цену за электрическую энергию на уровне 23,928 коп/ кВт-ч (с НДС), что почти втрое меньше действующих цен для таких предприятий. Однако ЗТМК не смог воспользоваться льготой, поскольку не обеспечил 100%-ные платежи за текущие потребление и не предоставил графика погашения долгов прошлых лет (обязательные условия применения дифтарифа).

На сегодняшний день нагрузка предприятия составляет 36,6 МВт, что при среднемесячном потреблении в 27,3 млн. кВт-ч. и действующих тарифах составляет 16 млн. грн. в месяц.