Эксперты: экономика Украины по-прежнему переживает спад

Экономика Украины по-прежнему переживает спад, что обусловлено сильной зависимостью от внешнего спроса и все еще слабой активностью на кредитном рынке, говорится в аналитическом отчете, подготовленном инвестиционной компанией "Тройка Диалог Украина".

В отчете отмечается, что после значительного спада в первом квартале 2009 года восстановление экономики, скорее всего, будет наблюдаться лишь при условии оживления кредитного рынка, а также стабилизации внешнего спроса.

По мнению аналитиков "Тройка Диалог Украина", в ходе адаптации к кризису экономике в текущем году придется полагаться на внутренние источники роста, если только не произойдет быстрое восстановление внешнего спроса. В то время как экспортно-ориентированные сектора показывали худшие результаты, предприятия, опирающиеся преимущественно на внутренний спрос, напротив, стали показывать некоторый рост после резкого спада, наблюдавшегося на начальной стадии кризиса.

Причиной этого, считают аналитики, является ослабление гривни и наступивший вслед за этим эффект импортозамещения.

"Мы пока воздерживаемся от пересмотра своих прогнозов и по-прежнему ожидаем спада в экономике страны по итогам нынешнего года на 8%, исходя из прогнозов восстановления активности на кредитном рынке и стабильного мирового спроса на металлы", - отмечается в отчете.