О состоянии металлургической отрасли Украины

Результаты мая

Инвестиционная компания Phoenix Сapital прогнозирует производство стали в Украине в 2009 году на уровне 28.9-30.4 млн. тонн (-18- -22% год к году). По мнению специалистов компании, среднесуточная выплавка стали на протяжении второго полугодия составит 82.5-88.5 тыс. тонн, что на 10-16% выше, чем в мае. Основанием для такого прогноза служат низкие цены на сырье, высокая степень вертикальной интеграции украинской металлургии, а также появление стабильности на международных рынках металлопродукции, говорится в отчете инвесткомпании.

В мае украинские производители стали увеличили объем выплавки на 9% по сравнению с прошлым месяцем – с 2.14 млн. тонн до 2.35 млн. тонн, среднесуточный объем производства составил 75.6 тыс. тонн (+5.9% месяц к месяцу). «Расширение производства в первую очередь было вызвано существенным увеличением спроса на полуфабрикаты на развивающихся рынках в апреле и первой половине мая», – говорит аналитик ИК Phoenix Capital Евгений Дубогрыз.

Основные тенденции мая:

- Спрос на украинскую металлопродукцию оставался стабильным;

- Цены на заготовки и арматуру упали на 5-10$/т до 360-370$/т (FOB Украина) и 400-415$/т (FOB Украина) соответственно, в то время как цены на плоский прокат (горячекатаный рулон и слябы) выросли на 10-15$ и составили 385$/т (CIF Китай) и 335$/т (FOB Украина), соответственно;

- Все крупнейшие производители стали, кроме Запорожстали, увеличили среднесуточные объемы производства, наибольшим ростом отметились Алчевский МК (13% м/м), ДМК им. Дзержинского (13%) и Азовсталь (8%);

- Цены на сырье остались прежними.

Прогноз на июнь-август

В июне объемы производства, по всей видимости, сохранятся на майском уровне, дальнейшего роста производства стоит ожидать со второго полугодия 2009 года, считают аналитики инвесткомпании. Оптимистический прогноз подтверждают последние события на мировом рынке, в частности, согласование цен на железную руду и коксующийся уголь между крупнейшими мировыми добывающими компаниями и японскими и корейскими меткомпаниями.

Такие действия свидетельствуют о появлении стабильности и ожидании роста рынка уже в среднесрочной перспективе. «Даже согласно наиболее пессимистическому сценарию, среднесуточный объем производства стали украинскими метзаводами во второй половине 2009 года не опустится ниже 75 тыс. тонн», – полагает Евгений Дубогрыз.

Основные ожидания на июнь-август: - Спрос на длинномерный и плоский прокат останется стабильным в июне и начнет расти в июле-августе;

- На протяжении июня незначительное снижение цен на полуфабрикаты и прокат украинского производства на основных рынках сбыта, включая Турцию, и страны Ближнего Востока;

- В июне ожидается рост производства на Алчевском МК, Азовстали, Енакиевском метзаводе, в то время как ММК им. Ильича и Запорожсталь, скорее всего, снизят объемы выплавки на 5-10% м/м.;

- Украинские производители стали сохранят свою конкурентоспособность на внешних рынках благодаря низким ценам на сырье;

- Большинство производителей останутся прибыльными, при рентабельности 12-15% по EBITDA.

В отчете Phoenix Capital особо акцентируется внимание на том, что в ближайшее время – на протяжении июня и первой половины июля – эксперты инвесткомпании не ожидают резких скачков цен ни на металлопродукцию, ни на сырье.

«Усредненный показатель рентабельности по EBITDA ведущих предприятий отрасли в июне сохранится в пределах 12-15%» – говорит Евгений Дубогрыз.

Инвестиционная компания Phoenix Capital (для УНИАН)