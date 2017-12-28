Airbus может снять с производства крупнейший в мире авиалайнер

Airbus разрабатывает план действий для сворачивания производства крупнейшего в мире серийного авиалайнера A380 на случай, если не получит ключевой заказ от дубайской авиакомпании Emirates, сказали Рейтер три источника, знакомые с ситуацией.

Читайте такжеСША могут запретить Boeing и Airbus поставку самолетов в Иран - СМИ

“Если сделка с Emirates не будет заключена, Airbus начнет процедуру прекращения производства A380”, - сказал осведомленный источник. Один из поставщиков сообщил, что такое решение будет логичным из-за слабого спроса на лайнер.

Airbus и Emirates отказались от комментариев. Airbus также отказалась сообщить, сколько человек заняты в проекте.

Сворачивание производства, как ожидается, будет постепенным, позволив Airbus выполнить уже полученные заказы, преимущественно от Emirates.

У авиапроизводителя достаточно заказов, чтобы продолжить выпуск A380 до начала следующего десятилетия при нынешних темпах производства, показал анализ Рейтер.

На разработку A380, введенного в эксплуатацию десять лет назад, было потрачено 11 миллиардов евро. Лайнер вместимостью около 500 пассажиров должен был составить конкуренцию Boeing 747.

Однако спрос на A380 в последнее время снизился, поскольку авиаперевозчики предпочитают более компактные двухмоторные самолеты, которые легче заполняются и дешевле в обслуживании.

Переговоры между Airbus и Emirates о новом заказе на 36 лайнеров A380 стоимостью $16 миллиардов были остановлены на Международном авиасалоне в Дубае в ноябре. Считается, что с тех пор они возобновились, однако видимых признаков приближения к сделке нет.

Хотя интерес к A380 выражают и другие компании, к примеру, British Airways, Airbus не хочет продолжать производство, не будучи уверенной в крупном заказе от Emirates.

Emirates в свою очередь хочет гарантий, что Airbus продолжит производство в течение десяти лет, чтобы защитить свои инвестиции.

Если Airbus прекратит производство A380, рост Emirates в будущем будет зависеть от недавних заказов на лайнеры Boeing. Источники в Европе говорят, что это отражает растущее влияние Вашингтона в странах Персидского залива в президентство Дональда Трампа. В то же время источники в отрасли, представляющие США и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), отрицают связь этого вопроса с политикой.