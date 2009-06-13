Phoenix Сapital: рост производства в металлургии продолжится

Дальнейшего роста производства в украинской металлургии стоит ожидать со второго полугодия 2009 года.

Такой прогноз содержится в аналитическом отчете инвестиционной компании Phoenix Сapital, переданном УНИАН.

По мнению аналитиков, в июне объемы производства, по всей видимости, сохранятся на майском уровне. Оптимистический прогноз подтверждают последние события на мировом рынке, в частности, согласование цен на железную руду и коксующийся уголь между крупнейшими мировыми добывающими компаниями и японскими и корейскими меткомпаниями, говорится в отчете.

Как считают аналитики, такие действия свидетельствуют о появлении стабильности и ожидании роста рынка уже в среднесрочной перспективе. «Даже согласно наиболее пессимистическому сценарию, среднесуточный объем производства стали украинскими метзаводами во второй половине 2009 года не опустится ниже 75 тыс. тонн», – полагает аналитик компании Евгений ДУБОГРЫЗ.

В отчете Phoenix Capital особо акцентируется внимание на том, что в ближайшее время – на протяжении июня и первой половины июля – эксперты компании не ожидают резких скачков цен ни на металлопродукцию, ни на сырье. «Усредненный показатель рентабельности по EBITDA ведущих предприятий отрасли в июне сохранится в пределах 12-15%» – считает Е.ДУБОГРЫЗ.

Подробнее читайте в публикации «О состоянии металлургической отрасли Украины» на сайте УНИАН-Экономика:

http://economics.unian.net/rus/detail/14201