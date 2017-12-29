Украина ввела пошлину на арматуру и прокат из России

Украина ввела антидемпинговую пошлину в размере 15,2% сроком на пять лет на арматуру и прокат из России.

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Соответствующее решение Межведомственной комиссии по международной торговле опубликовано в газете «Урядовый курьер».

Решение вступает в силу через 60 дней после публикации решения.

В комиссии отметили, что цены импорта, который был признан демпинговым, были существенно ниже цен внутренних производителей, что нанесло последним существенный вред.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2017 года Украина по заявлению предприятия «Арселор Миттал Кривой Рог» начала антидемпинговое расследование в отношении импорта арматуры и проката из России.

Межведомственная комиссия по международной торговле в мае приняла решение о возобновлении антидемпинговых пошлин на импорт в Украину азотных удобрений российского производства в рамках защиты собственного производителя и снижения зависимости украинских аграриев от поставок химпродукции.