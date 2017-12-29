"Укроборонпром" за год передал армии 3,7 тысячи образцов вооружения

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонно-промышленные предприятия страны, в 2017 году передал украинской армии 3,673 тысячи единиц боевой техники и вооружения, сообщила пресс-служба концерна.

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"За этот год Вооруженным силам, Национальной гвардии и другим силовым структурам Украины передано 3673 единицы военной техники и вооружения. Из них 2053 - совершенно новое и модернизированное вооружение. Этот результат стал возможным благодаря работе более чем 130 предприятий-участников концерна", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, украинские войска получили танки, БМП, самолеты, артиллерию, противотанковые ракетные комплексы, средства противовоздушной обороны, другую боевую технику и оружие.

В госконцерне отметили, что "Укроборонпром" в 2017 году на 100% обеспечил выполнение Государственного оборонного заказа, как и в прошлые годы.

"В течение года десятки заводов "Укроборонпрома" передавали защитникам новое, модернизированное и восстановленное вооружение, которое сразу направлялось в военные подразделения. Речь идет о более чем полусотни танков "Булат", восстановленных на харьковском предприятии "Завод им. Малышева", десятках новых БТР-4 и БТР-3 от "ХКМБ им. Морозова" и "Киевского бронетанкового завода", новые радиолокационные станции (РЛС) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) от запорожской "Искры", ракетное вооружение от предприятий "Луч" и "Артем" и сотни других образцов вооружения от заводов "Укроборонпрома", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, за этот год на вооружение украинской армии было принято более десяти видов вооружения и военной техники, которая была создана предприятиями "Укроборонпрома".

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.