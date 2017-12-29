Крюковский завод увеличил производство пассажирских вагонов в 5,5 раза

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская область) в 2017 году увеличил производство пассажирских вагонов в 5,5 раза – до 50 единиц. От этом говорится в отчете наблюдательного совета и правления предприятия, текст которого передан УНИАН.

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Отмечается, что в 2017 году все 50 пассажирских вагонов отправились заказчику – "Укрзализныце" в рамках выполнения заключенных в 2016 и 2017 годах контрактов.

В отчете также говорится, что в 2017 году Крюковский вагонзавод проводил ремонты межрегиональных скоростных электропоездов, осваивал новую продукцию общего машиностроения широкого назначения, презентовал новую коммунальную технику, изготавливал запчасти для железнодорожников и других заказчиков, продолжал свое сотрудничество с метрополитенами, работал на строительных объектах.

"Сумма реализации продукции за год составила по оперативным данным 3,6 миллиарда гривень, что в 1,8 раза больше, чем в прошлом году", - подчеркивается в отчете.

Как сообщал УНИАН, Крюковский вагонзавод в 2017 году поставил ПАО "Укрзализныця" 38 купейных пассажирских вагонов модели 61-779.