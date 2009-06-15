В Украине производство легковых авто сократилось на 84%

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-мае сократилось на 84,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 28,908 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

По данным Ассоциации, производство автобусов в Украине в январе-мае сократилось на 91,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 379 штук.

Также в сообщении отмечается, что в январе-мае в Украине было произведено 749 грузовых автомобилей.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году, по данным Госкомстата, производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 5,6%, по сравнению с 2007 годом, до 402 тыс. штук. Производство автобусов в Украине в 2008 году увеличилось на 10,5%, по сравнению с 2007 годом, до 10042 штук.

Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» (ЗАО «ЗАЗ»), Корпорация «Богдан» (ОАО «ЛуАЗ» и ОАО «Черкасский автобус»), ЗАО «Еврокар», Корпорация «АИС» (ООО «КрАСЗ»), Корпорация «Эталон» (ЗАО «Черниговский автозавод» и ЗАО «Бориспольский автозавод») и др.