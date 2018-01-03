Появились фото и видео украинского ракетного комплекса "Гром-2"
Уже успешно прошли испытания ракетного двигателя, а сам комплекс уже готов к первым полевым испытаниям.
В Украине провели испытания двигателя ракет оперативно-тактического комплекса "Гром-2". Вместе с тем появились и первые фото уже готового ракетного комплекса, сообщает "Украинский милитарный портал".
Читайте такжеГод украинского оружия: разящий "Гром" и "Ракетный щит" Отмечается, что на данный момент уже успешно прошли испытания ракетного двигателя, а сам комплекс уже готов к первым полевым испытаниям. Его мобильная пусковая установка предполагает транспортировку и запуск двух ракет типа “земля-земля”:
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром" разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 км. Боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты проектируется массой 480 кг. Боевая часть могла быть выполнена по моноблочной или кассетной схеме. Моноблочная схема использует осколочно-фугасную или проникающую осколочно-фугасную ампулу.
Бортовая система управления ракеты инерциальная, комплектуется системами навигации и наведения различного типа (радиолокационными, оптико-электронными).
Оперативно-тактичний ракетний комплекс “Грім-2”— Промисловий Портал (@ua_industrial) January 2, 2018
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Как сообщал УНИАН, 7 декабря стало известно, что в Украине заканчивают разработку нового ракетного комплекса и, возможно, на протяжении года он выйдет на полевые испытания.