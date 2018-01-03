Появились фото и видео украинского ракетного комплекса "Гром-2"

В Украине провели испытания двигателя ракет оперативно-тактического комплекса "Гром-2". Вместе с тем появились и первые фото уже готового ракетного комплекса, сообщает "Украинский милитарный портал".

Читайте такжеГод украинского оружия: разящий "Гром" и "Ракетный щит" Отмечается, что на данный момент уже успешно прошли испытания ракетного двигателя, а сам комплекс уже готов к первым полевым испытаниям. Его мобильная пусковая установка предполагает транспортировку и запуск двух ракет типа “земля-земля”:

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром" разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 км. Боевой блок одноступенчатой ​​баллистической ракеты проектируется массой 480 кг. Боевая часть могла быть выполнена по моноблочной или кассетной схеме. Моноблочная схема использует осколочно-фугасную или проникающую осколочно-фугасную ампулу.

Бортовая система управления ракеты инерциальная, комплектуется системами навигации и наведения различного типа (радиолокационными, оптико-электронными).

Как сообщал УНИАН, 7 декабря стало известно, что в Украине заканчивают разработку нового ракетного комплекса и, возможно, на протяжении года он выйдет на полевые испытания.