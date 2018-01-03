В Украине увеличили страховые выплаты пострадавшим на производстве

Кабинет министров Украины с 1 января 2018 года увеличил размер страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и от профессиональных заболеваний, повлекших утрату трудоспособности.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины со ссылкой на соответствующее постановление правительства, которое вступило в силу 1 января.

Постановлением установлен коэффициент перерасчета страховых выплат с 1 марта 2018 года в размере 1,2, исходя из финансовых возможностей бюджета Фонда социального страхования Украины.

Кроме того, будет проведено осовременивание этих выплат в соответствии с заработной платой, которую потерпевший имел до повреждения здоровья.

Также предполагается, что для лиц, у которых после проведенного перечисления размер ежемесячной выплаты меньше минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января 2017 года, будет установлен новый размер ежемесячной страховой выплаты с учетом процента потери трудоспособности и размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января 2017 года (3200 грн).

По данным министерства, с 1 января выплаты пострадавшим на производстве будут увеличены для 174 тысяч человек, с 1 марта для 207 тысяч человек.

Согласно сообщению, для повышения выплат в бюджете Фонда соцстрахования предусмотрено на 2018 год 2,1 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, размер прожиточного минимума в Украине в 2018 году вырастет на 9% и минимальной заработной платы - на 16,3%. Так, с 1 января 2018 года размер минимальной зарплаты составляет 3 723 грн. Расходы на помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства и детям-инвалидам, временной помощи детям и пособия по уходу за инвалидом I или II группы предусмотрены в сумме 59,9 млрд грн.