В Украине за год производство стали уменьшилось на 12%

В Украине за 2017 год, по оперативным данным, производство стали уменьшилось на 12% по сравнению с 2016 годом - до 21,3 млн тонн.

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Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Укрметаллургпром».

По данным объединения, производство общего металлопроката за указанный период сократилось на 14% - до 18,4 млн тонн, выплавка чугуна сократилась на 15% – до 20 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2016 г. производство стали выросло на 6% по сравнению с 2015 г. - до 24,2 млн тонн, производство общего металлопроката также увеличилось на 6% - до 21,41 млн тонн, выплавка чугуна выросла на 8% – до 23,59 млн тонн.