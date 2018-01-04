В Украине за год производство стали уменьшилось на 12%
13:12, 04 января 2018
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В прошлом году наша страна произвела 21,3 млн тонн стали.
В 2016 году производство стали в Украине выросло на 6% / фото УНИАН
В Украине за 2017 год, по оперативным данным, производство стали уменьшилось на 12% по сравнению с 2016 годом - до 21,3 млн тонн.
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Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Укрметаллургпром».
По данным объединения, производство общего металлопроката за указанный период сократилось на 14% - до 18,4 млн тонн, выплавка чугуна сократилась на 15% – до 20 млн тонн.
Как сообщал УНИАН, в Украине в 2016 г. производство стали выросло на 6% по сравнению с 2015 г. - до 24,2 млн тонн, производство общего металлопроката также увеличилось на 6% - до 21,41 млн тонн, выплавка чугуна выросла на 8% – до 23,59 млн тонн.
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