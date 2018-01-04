В Украине разработали новый реактивный гранатомет (фото)

Специалисты конструкторского бюро "Луч" завершили разработку нового реактивного гранатомета калибра 107 мм. Он заменит советский реактивный пехотный огнемет "Рысь", который в 2014 году был снят с вооружения, потому что истек срок хранения смеси.

Читайте такжеПехотный огнемет и гранаты: в "Укроборонпроме" показали новое термобарическое оружие (фото)

Новый образец тяжелого пехотного вооружения предназначен для поражения легкобронированной и небронированной техники, сооружений полевого типа, живой силы, а также сооружений из камня, кирпича или бетона, передает "Народная армия".

Главной особенностью нового комплекса стал современный оптико-электронный прицел, который автоматизирует и упрощает процесс прицеливания. Он позволяет обнаруживать и распознавать цели на расстоянии до 1800 метров.

Как сообщал УНИАН, "Укроборонпром", объединяющий главные оборонно-промышленные предприятия страны, в 2017 году передал украинской армии 3,673 тысячи единиц боевой техники и вооружения.