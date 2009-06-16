КС возобновил решение КМУ о создании госхолдинга «Титан Украины»

Конституционный суд своим решением возобновил действие постановления Кабинета Министров о создании государственной холдинговой компании «Титан Украины».

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина, Конституционный Суд отказал Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО в открытии конституционного производства по его представлению о неконституционности пунктов 1, 3 и 6 постановления Кабинета Министров №154 от 25 февраля 2009 года “О создании Государственной холдинговой компании «Титан Украины», действие которой остановлено указом от 14 апреля 2009 года №241.

“Конституционный Суд в очередной раз подтвердил правомерность принятого Кабинетом Министров решения”, - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Пресс-служба также цитирует решение Конституционного Суда от 10 июня №29-у, в соответствии с которым “конституционное представление главы государства не содержит правового обоснования утверждений о несоответствии принятого правительством решения Конституции Украины, что является основанием для отказа в открытии конституционного производства по делу в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 45 Закона Украины “О Конституционном Суде Украины”, а именно в связи с несоответствием конституционного представления требованиям, предусмотренным Конституцией и Законом Украины “О Конституционном Суде Украины”.

«В соответствии с частью шестой статьи 52 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины», принятие Конституционным Судом Украины постановления об отказе в открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению Президента Украины о соответствии Конституции Украины акта Кабинета Министров Украины возобновляет его действие. Таким образом, действие пунктов 1, 3 и 6 постановления Кабинета Министров от 25 февраля 2009 г. №154 возобновлено. Это убедительно свидетельствует о том, что Правительство, принимая такой акт, действовало на основе, в пределах полномочий и предусмотренным Конституцией и законам Украины образом”, - отмечается в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров постановлением №154 от 25 февраля в 2009 г. “О создании Государственной холдинговой компании «Титан Украины» поддержал предложение Министерства промышленной политики о создании Государственной холдинговой компании "Титан Украины" и предусмотрел формирование уставного фонда Компании путем передачи 100 процентов акций, которые принадлежат государству в уставном фонде открытых акционерных обществ "Сумыхимпром" и "ГАК "Титан", а также государственного коммерческого предприятия "Запорожский титано-магниевый комбинат" после превращения его в открытое акционерное общество.

Президент В.ЮЩЕНКО указом №241 от 14 апреля 2009 года остановил действие этого постановления правительства и обратился с представлением в КС о конституционности принятого Кабинетом Министров решения.