Украина в 2017 году увеличила выручку от экспорта черных металлов почти на 20%

Украина в 2017 году увеличила валютную выручку от экспорта черных металлов на 19,6% по сравнению с 2016 годом – до 8,666 млрд долл. с 7,247 млрд долл.

Как сообщает Государственная фискальная служба, доля черных металлов в валютных доходах страны от экспорта составляет 20,03%.

Также сообщается, что валютная выручка от экспорта металлоизделий в прошлом году увеличилась на 30% – до 896,7 млн долл. и составила 2,07% в общем объема экспорта страны.

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Согласно сообщению, в декабре 2917 года было экспортировано черных металлов на 817,4 млн долл., металлоизделий – на 88,4 млн долл.

В 2017 году было импортировано черных металлов на 1,113 млрд долл., металлоизделий – на 806,8 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году сократила выручку от экспорта черных металлов на 10,3% – до 7,3 млрд долл. Валютная выручка от экспорта металлоизделий в прошлом году сократилась на 24,8% – до 689,8 млн долл.