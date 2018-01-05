Хозсуд Днепропетровской области снял арест со счетов ДМК

20 декабря 2017 года было открыто дело по принудительному исполнению приказов хозяйственного суда Днепропетровской области о взыскании с ПАО «ДМК» (Днепровский металлургический комбинат) денежных средств в пользу юридического лица.

Как сообщает издание «Кстати+», вследствие этого был наложен арест на счета, на которых находились денежные средства для выплаты заработной платы работникам предприятия.

Кроме того, арест сделал невозможным своевременную выплату заработной платы на Днепровском меткомбинате, а также привело к остановке оплат контрагентам и государству в части налогов.

По информации СМИ, есть отдельные недобросовестные контрагенты, которые, с целью получения собственной неправомерной выгоды, предпринимают попытки по блокированию хозяйственной деятельности предприятия.

На предприятии считают, что арест счетов нарушает предписания статьи 43 Конституции Украины, которой гарантировано, что право на своевременное получение вознаграждения за труд защищается законом.

С целью защиты законных прав и интересов ДМК обратился в Хозяйственный суд Днепропетровской области с жалобой. 2 января 2018 года в ходе рассмотрения дела суд принял решение удовлетворить требования ДМК.

На предприятии рассчитывают на поддержку трудового коллектива, а также призывают все уполномоченные государственные и правоохранительные органы предпринять необходимые меры по защите комбината и восстановления справедливости. ДМК и в дальнейшем намерено совершать все необходимые действия для защиты прав и охраняемых законом интересов как ПАО «ДМК», так и его работников. В настоящее время на предприятии работает около 10 тысяч человек.