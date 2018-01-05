Эксперт объяснил, почему на росТВ подняли шум из-за нового украинского оружия (фото, видео)
На российском пропагандистском канале заявили, что украинский "Гром-2" может ударить по Керченскому мосту в оккупированный Крым.
Истерические заявления, которые прозвучали в РФ в связи с информацией о работах над украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом "Гром-2", - это реакция на то, что Украина повышает боеспособность своей армии.
В реальности речь идет не о создании нового оружия, а о завершении части работ над комплексом "Гром-2", причем для иностранного заказчика, рассказал "Апострофу" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
Так он прокомментировал прозвучавшие на росТВ заявления о том, что новое украинское оружие может ударить по РФ, в частности по Керченскому мосту в оккупированный Крым.
"Я не знаю, откуда берутся эти разговоры. Это не совсем так. На самом деле сейчас речь идет только о завершении определенных этапов работ, связанных с созданием комплекса для инозаказчика. Это длительный процесс, который связан с определенными технологическими препятствиями и задачами, которые украинская сторона решает", - отметил эксперт.
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Он напомнил, что во время начала войны задачи решали за счет комплексов "Точка" со всеми рисками применения, связанными с тем, что этот комплекс имел кучу технических проблем.
"Сейчас мы говорим только о том, что в течение короткого промежутка времени Украина за счет увеличенного финансирования этого проекта обеспечила завершение определенного первого цикла работ и приступает к другому этапу работ, связанному с созданием этого оружия", - заявил Згурец.
Также на отдельных форумах в РФ есть пренебрежительные оценки в отношении этого комплекса, что, по мнению эксперта, выглядит смешно. Потому что это оружие достаточно эффективно, и небольшое число стран способно обеспечить полный цикл производства этого оружия.
"Так что вопрос насчет России - это скорее их нервная реакция на то, что в Украине осуществляются мероприятия, связанные с реальным повышением боеспособности оборонной промышленности, соответственно, постепенным повышением боеспособности украинской армии", - подытожил директор Defense Express.
Как сообщал УНИАН, в Украине провели испытания двигателя ракет оперативно-тактического комплекса "Гром-2".
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром" разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 км. Боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты проектируется массой 480 кг. Боевая часть могла быть выполнена по моноблочной или кассетной схеме. Моноблочная схема использует осколочно-фугасную или проникающую осколочно-фугасную ампулу.
Оперативно-тактичний ракетний комплекс “Грім-2”— Промисловий Портал (@ua_industrial) January 2, 2018
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