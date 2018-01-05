Эксперт объяснил, почему на росТВ подняли шум из-за нового украинского оружия (фото, видео)

Истерические заявления, которые прозвучали в РФ в связи с информацией о работах над украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом "Гром-2", - это реакция на то, что Украина повышает боеспособность своей армии.

В реальности речь идет не о создании нового оружия, а о завершении части работ над комплексом "Гром-2", причем для иностранного заказчика, рассказал "Апострофу" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Так он прокомментировал прозвучавшие на росТВ заявления о том, что новое украинское оружие может ударить по РФ, в частности по Керченскому мосту в оккупированный Крым.

"Я не знаю, откуда берутся эти разговоры. Это не совсем так. На самом деле сейчас речь идет только о завершении определенных этапов работ, связанных с созданием комплекса для инозаказчика. Это длительный процесс, который связан с определенными технологическими препятствиями и задачами, которые украинская сторона решает", - отметил эксперт.

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Он напомнил, что во время начала войны задачи решали за счет комплексов "Точка" со всеми рисками применения, связанными с тем, что этот комплекс имел кучу технических проблем.

"Сейчас мы говорим только о том, что в течение короткого промежутка времени Украина за счет увеличенного финансирования этого проекта обеспечила завершение определенного первого цикла работ и приступает к другому этапу работ, связанному с созданием этого оружия", - заявил Згурец.

Также на отдельных форумах в РФ есть пренебрежительные оценки в отношении этого комплекса, что, по мнению эксперта, выглядит смешно. Потому что это оружие достаточно эффективно, и небольшое число стран способно обеспечить полный цикл производства этого оружия.

"Так что вопрос насчет России - это скорее их нервная реакция на то, что в Украине осуществляются мероприятия, связанные с реальным повышением боеспособности оборонной промышленности, соответственно, постепенным повышением боеспособности украинской армии", - подытожил директор Defense Express.

Как сообщал УНИАН, в Украине провели испытания двигателя ракет оперативно-тактического комплекса "Гром-2".

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром" разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 км. Боевой блок одноступенчатой ​​баллистической ракеты проектируется массой 480 кг. Боевая часть могла быть выполнена по моноблочной или кассетной схеме. Моноблочная схема использует осколочно-фугасную или проникающую осколочно-фугасную ампулу.