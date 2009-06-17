Китай занял первое место по товарообороту с Россией

Китай вышел на первое место по объему товарооборота с Российской Федерацией, сообщает k2kapital со ссылкой на Минэкономразвития РФ.

Российско-китайский товарооборот за первый месяц 2009 года составил $2 млрд. 365,4 млн. На втором месте оказались Нидерланды, товарооборот с ними сложился на уровне $ 2 млрд. 104,8 млн. Третье место досталось Германии - $ 1 млрд. 839,9 млн.

Китайская сторона, в свою очередь отметила, что экспорт российской машинно-технической продукции в Китай по итогам 2008 года увеличился на 50,7%, а по итогам первых четырех месяцев 2009 г. – на 38,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.