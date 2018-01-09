Украина за год сократила добычу угля на 15%

Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2017 году сократилась на 14,6% по сравнению с 2016 годом – до 34,916 миллиона тонн с 40,864 миллиона тонн, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

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Согласно сообщению, на государственных шахтах из общего объема угля было добыто 4,8 миллиона тонн (13,9%).

В декабре добыча угля в Украине составила 2,952 миллиона тонн. Из этого объема 413,2 тысячи тонн твердого топлива добыто на госшахтах.

В общей структуре добычи коксующийся уголь (марка "К"), который используется для нужд металлургии, за 12 месяцев занял 19,5%. За отчетный период добыча этого угля достигла 6,807 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2015 году из-за боевых действий на Донбассе сократилась в 1,6 раза по сравнению с 2014 годом – до 39,76 миллиона тонн. В 2016 году добыча увеличилась на 2,8% – до 40,864 миллиона тонн.

На сегодняшний день Украина из-за боевых действий на востоке страны и блокады грузооборота с неподконтрольными территориями испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам.