Украина может ускоренно вступить в Европейское космическое агентство

Начата отработка механизмов ускоренного вступления Украины в Европейское космическое агентство – глава НКАУ

Киев. 17 июня. УНИАН. Начата отработка механизмов ускоренного вступления Украины в Европейское космическое агентство. Об этом заявил генеральный директор Национального космического агентства Украины (НКАУ) Александр ЗИНЧЕНКО по результатам ряда встреч и переговоров с ведущими аэрокосмическими агентствами и компаниями Европы и Канады во время работы Международного авиакосмического салона в Ле Бурже.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКАУ.

В сообщении отмечается, что, в частности, А.ЗИНЧЕНКО провел встречи с генеральным директором Европейского космического агентства Жаном-Жаком ДОРДЕНОМ, главой Исполнительного совета Немецкого аэрокосмического агентства (DLR) Йоханом-Дитрихом ВЁРНЕРОМ и генеральным директором Французского национального центра по вопросам исследования космоса (CNES) Янником д`ЭСКАТОЙ.

По результатам встреч А.ЗИНЧЕНКО заявил о том, что начата отработка механизмов ускоренного вступления Украины в Европейское космическое агентство. Также были озвучены направления конкретного сотрудничества предприятий НКАУ с организациями, предприятиями и фирмами Европы и согласовано участие руководителей европейских структур в международной конференции "Украина–Европа: сотрудничество в области космической промышленности", которая состоится в Киеве осенью 2009 года.

На авиакосмическом салоне в Ле Бурже предприятия Национального космического агентства Украины представлены рядом новых экспонатов, в первую очередь полномасштабным макетом спутника дистанционного зондирования Земли "Сич-2". Украинский космический аппарат "Сич-2" создан в ГП "КБ "Южное" им. М.К. ЯНГЕЛЯ и готовится к запуску в 2010 году.