Суд ликвидировал Кременчугский автосборочный завод

Хозяйственный суд Полтавской области 18 декабря 2017 года по заявлению «Альфа-банка» принял решение ликвидировать производственное объединение "Кременчугский автосборочный завод", который в августе 2014 полностью остановил выпуск автомобилей.

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Об этом сообщается в решении суда, которое опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

В сообщении говорится, что остаток средств на счетах предприятия, по данным инвентаризации, составляет 300,4 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Кременчугский автосборочный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) в 2014 году по сравнению с 2013 годом уменьшил производство автомобилей на 18,8%, или 1700 штук - до 7 тыс. 349 автомобилей.

Из-за экономической нецелесообразности с 1 августа 2014 года Кременчугский автосборочный завод полностью приостановил выпуск автомобилей.

Справка УНИАН. Украинско-российское производственное объединение Кременчугский автосборочный завод было основано в 1995 году.

Предприятие специализировалось на крупноузловой сборке автомобилей, выполнении предпродажной подготовки, гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей. Предприятие входил в группу компаний "АИС".