ING Bank ухудшил прогноз спада промпроизводства в Украине

По итогам 2009 года спад промышленного производства в Украине составит 18,2%, а не 16,9%, как ожидалось ранее. Такой прогноз содержится в аналитическом обзоре ING Bank Ukraine, переданном УНИАН.

В обзоре отмечается, что, несмотря на то, что объемы промышленного производства в мае т.г. выросли на 1,3% по сравнению с апрелем, их снижение в годовом исчислении соответствовало апрельским показателям (-31,8%) и было ниже как ожиданий экспертов ING Bank Ukraine (24,6%), так и общерыночных прогнозов (30%).

«Тем не менее данные показатели не свидетельствуют о том, что в промышленном секторе началось восстановление производства. Однако некоторые положительные изменения в отдельных секторах являются обнадеживающими, что дает нам основания надеяться на прохождение ими «дна»», – отмечают эксперты ING Bank Ukraine.

В частности, в обзоре указывается, что пищевая промышленность, как наиболее защищенная от кризиса, демонстрировала наименьшее сокращение в мае (2,1% по сравнению с маем 2008 года), сохранив таким образом рост своих показателей. Объем производства в пищевом секторе в месячном исчислении продолжает увеличиваться четыре месяца подряд.

«Более того, последние «молочные войны» между Беларусью и Россией могут поспособствовать увеличению объемов производства отечественных производителей молочной продукции путем увеличения продаж в Россию, в то время как тенденции роста цен на продукты питания в мире могут оказать поддержку сектору в среднесрочной перспективе», – считают эксперты банка.

Также они отмечают, что поскольку пищевая промышленность начала демонстрировать негативные показатели с июня 2008 года, можно ожидать ее положительных показателей уже в текущем месяце благодаря как расширению производства, так и низкой сравнительной базе в минувшим году.

Кроме того, сообщается, что незначительное увеличение мирового спроса на сталь в мае текущего года вернуло показатели отечественного металлургического сектора в позитивную плоскость (7,2% в месячном исчислении мае по сравнению с 7,1% в апреле).

Сектор неэнергетических ресурсов, который представлен преимущественно добычей железной руды, также продемонстрировал заметное улучшение показателей за месяц (7,8%), что соответствовало динамике производства стали. «В годовом исчислении динамика производства металлургического сектора по-прежнему остается крайне негативной (-43,4% по сравнению с предыдущим годом), – говорится в обзоре. – Еще один экспортно ориентированный сектор – химический – также остается в негативной плоскости (-34,2% в годовом исчислении в мае против -28,2% в апреле) в связи с низким глобальным спросом и высокими производственными издержками, вызванными ростом цен на газ».

По мнению экспертов банка, среди промышленных секторов экономики только пищевая промышленность имеет шансы на восстановление производства в ближайшем будущем, в то время как в остальных секторах по-прежнему нет существенных оснований для восстановления производства в среднесрочной перспективе. «Шансы на оживление такого потребительского сектора, как производство автомобилей, в связи с низким внутренним спросом остаются в ближайшей перспективе невысокими. В то же время металлургическому и химическому секторам будет не хватать потенциала для восстановления производства в связи с отсутствием глобального спроса», – считают эксперты.

В целом они отмечают, что, несмотря на улучшение показателей промышленного производства за месяц, потенциал восстановления производства в большинстве секторов остается низким в связи с недостаточным как внутренним, так и внешним спросом.

По словам экспертов ING Bank Ukraine, единственный сектор, производство в котором может восстановиться в ближайшее время, – это пищевая промышленность.

Справка УНИАН. В Украине спад промышленного производства в мае 2009 года по сравнению с маем 2008 года составил 31,8%, в январе-мае 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – 31,9%, в мае 2009 года против апреля 2009 года зафиксирован рост на уровне 1,3%.