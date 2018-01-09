Рост цен производителей промпродукции за год замедлился более чем в 2 раза

18:53, 09 января 2018
Промышленность
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По данным Госстата, цены производителей промпродукции в Украине за 2017 год выросли на 16,5%.

В Украине выросли цены производителей промпродукции / фото УНИАН

Цены производителей промышленной продукции в Украине в декабре 2017 года в годовом выражении, к декабрю 2016 года, выросли на 16,5%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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По сравнению с 2016 годом рост цен производителей промпродукции замедлился более чем в 2 раза.

Цены производителей промпродукции в декабре по сравнению с предыдущим месяцем, ноябрем, выросли на 1,7%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, цены производителей промышленной продукции в Украине в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросли на 35,7%.

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Теги: #цены производителей промпродукции#промпроизводство в Украине