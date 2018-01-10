В Германии компанию оштрафовали за нарушение санкций против России

Компанию, которая находится в городе Ульм (Германия, - ред.), и экспортировала в Россию оборудования двойного назначения, оштрафовали на сумму 190 тысяч евро. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на Stuttgarter Nachrichten.

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Издание отмечает, что поставленное РФ оборудование может использоваться в военных целях.

На экспорт такого вида оборудования из-за санкций ЕС против РФ компания должна была получить специальное разрешение. Тем не менее, поставка оборудования происходила без него.

"В запросе на разрешение как правило, отказывают, если политическая ситуация в стране, куда следует груз, не соответствует внешней политике и политике безопасности Германии, то есть если было принято решение об эмбарго или санкциях", - говорится в сообщении таможенной службы Германии.

Издание на называет компанию и не уточняет, о каком поставленном оборудовании может идти речь.

Сотрудники таможни узнали о незаконном экспорте при осмотре запасной части для одной из машин.

По данным издания, техника уже покинула ЕС без соответствующего разрешения. В немецкой таможне предположили, что компания поставила машины заранее с целью избежать контрактных штрафов.

Напомним, 14 декабря 2017 года лидеры стран Евросоюза одобрили продление действия экономических санкций против России еще на полгода.