В Германии компанию оштрафовали за нарушение санкций против России
Поставленное РФ оборудование может использоваться в военных целях. Сумма штрафа составила 190 тысяч евро.
Компанию, которая находится в городе Ульм (Германия, - ред.), и экспортировала в Россию оборудования двойного назначения, оштрафовали на сумму 190 тысяч евро. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на Stuttgarter Nachrichten.
Читайте такжеВ оккупированном Крыму незаконно работают немецкие компании Adidas, Puma и DHL
Издание отмечает, что поставленное РФ оборудование может использоваться в военных целях.
На экспорт такого вида оборудования из-за санкций ЕС против РФ компания должна была получить специальное разрешение. Тем не менее, поставка оборудования происходила без него.
"В запросе на разрешение как правило, отказывают, если политическая ситуация в стране, куда следует груз, не соответствует внешней политике и политике безопасности Германии, то есть если было принято решение об эмбарго или санкциях", - говорится в сообщении таможенной службы Германии.
Издание на называет компанию и не уточняет, о каком поставленном оборудовании может идти речь.
Сотрудники таможни узнали о незаконном экспорте при осмотре запасной части для одной из машин.
По данным издания, техника уже покинула ЕС без соответствующего разрешения. В немецкой таможне предположили, что компания поставила машины заранее с целью избежать контрактных штрафов.
Напомним, 14 декабря 2017 года лидеры стран Евросоюза одобрили продление действия экономических санкций против России еще на полгода.