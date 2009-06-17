Министр иностранных дел ФРГ отмечает признаки стабилизации

Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЕР отмечает определенные признаки стабилизации украинской экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Радославом СИКОРСКИМ сегодня в Киеве.

«Разумеется, мы готовили этот визит, я консультировался с экспертами в Германии, советовался с ними, и они давали оценку современной экономической ситуации в Украине. Я бы не говорил, что Украина находится перед угрозой дефолта или банкротства, отмечаются определенные признаки стабилизации и восстановления экономики», - сказал он.

По словам Ф.-В.ШТАЙНМАЙЕРА, они вместе с Р.СИКОРСКИМ приехали с рабочим визитом в Украину, беспокоясь о следствиях мирового экономического кризиса для Украины.

«Наш опыт свидетельствует о том, что во времена экономического тяжелого кризиса необходимо принимать особые политические меры, необходимо определенное время для преодоления этого кризиса, и мы сейчас видим определенные препятствия здесь в политической жизни, мешающие реформам и в политической, и в экономической жизни», - сказал глава МИД Германии.

Р.СИКОРСКИЙ также согласился с мнением Ф.-В.ШТАЙНМАЙЄРА о том, что политические силы в Украине должны объединиться для борьбы с последствиями мирового финансового кризиса.

«Украина переживает беспрецедентный кризисный период. Поэтому это прекрасное время, чтобы не ссориться и начать теснее сотрудничать с международными организациями и финансовыми учреждениями», - сказал он.