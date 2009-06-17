Порошенко считает реальную экономику самой востребованной
Среди всех отраслей
Председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО считает реальную экономику наиболее востребованной обществом отраслью.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время визита в Винницу.
"Я сейчас нахожусь в реальной экономике, и это сегодня является наиболее востребованной обществом отраслью", - сказал П.ПОРОШЕНКО.
Он отметил, что люди "уже больше не верят тем, кто только ходит и обвиняет друг друга во всех бедах в стране, ссорится, постоянно ищет, кто кому мешает работать".
"Поэтому я своим собственным примером хочу продемонстрировать, что ни кризис, ни украинские политики, ни недоброжелатели, ни власть, ни оппозиция не будут мешать мне работать и создавать реальный продукт", - добавил председатель Совета НБУ.