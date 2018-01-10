"Мотор Сич" заявляет об утрате контроля над заводом на оккупированной территории

Крупнейшее украинское предприятие по выпуску авиационных двигателей и газотурбинных установок "Мотор Сич" заявило об утрате с 20 декабря 2017 года контроля над управлением активами обособленного подразделения "Снежнянский машиностроительный завод", которое находится на временно неконтролируемой Украиной территории Донецкой области. Об этом предприятие "Мотор Сич" сообщило на своем сайте.

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Отмечается, что в связи с этим совет директоров предприятия обратился в соответствующие государственные органы с сообщением о временной утрате контроля.

"Органами акционерного общества принимаются меры по обеспечению сохранности активов данного предприятия", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, "Мотор Сич" в январе-сентябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличило чистую прибыль на 36,7% - до 2,575 миллиарда гривень с 1,883 миллиарда гривень.

По итогам 2016 года предприятие сократило чистую прибыль на 36,4% - до 2,186 миллиарда гривень с 3,435 миллиарда гривень, а в 2015 году увеличило чистую прибыль в 2,4 раза - до 3,67 миллиарда гривень с 1,547 миллиарда гривень в 2014 году.

Справка УНИАН. Акционерная компания "Мотор Cич" является одним из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование.