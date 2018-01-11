США одобрили введение антидемпинговых пошлин на катанку из Украины

Министерство торговли США определило окончательные антидемпинговые пошлины при импорте катанки из углеродной и легированной стали происхождением из Украины в отношении «АрселорМиттал Кривой Рог» и Енакиевского металлургического завода в размере 44,03%, в отношении других украинских производителей - 34,98%, говорится в сообщении ведомства.

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Отмечается, что окончательные решение должно быть принято не позднее 22 февраля 2018 года Комиссией по международной торговле США.

Согласно документу, в 2016 году экспорт данной продукции из Украины в США в денежном выражении составил 55,02 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в середине 2017 года США продлили действие соглашения о ценовых обязательствах в отношении трубной продукции, предусматривающего отмену антидемпинговой пошлины для украинских производителей при экспорте труб.