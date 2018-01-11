В Украине за год производство автомобилей выросло на 63%: каких и сколько изготовили

Производство автотранспортных средств в Украине в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилось на 63,1% - до 8,586 тыс. единиц, говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром».

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Согласно данным ассоциации, производство легковых автомобилей за 2017 год по сравнению с 2016 годом выросло на 68,1% - до 7,296 тыс. штук. При этом производство коммерческих автомобилей сократилось относительно прошлогоднего показателя на 19,4% - до 486 штук, а автобусов - выросло в 1,5 раза, до 804 штук.

В декабре 2017 года на украинских заводах было произведено 932 автотранспортных средств, что на 37,5% больше результата декабря 2016 года и на 8,1% меньше показателя ноября 2017 года.

В общем объеме автопроизводства в декабре большую часть составили легковые автомобили, производство которых относительно декабря 2016 года выросло на 39,3% - до 752 штук.

В декабре 2017 года было произведено 63 грузовых автомобилей (большинство производства "ЗАЗ"), что на 12,5% больше, чем за декабрь 2016 года.

В ассоциации напомнили, что "АвтоКрАЗ" по необъяснимым причинам перестал раскрывать информацию об объемах производства своих автомобилей с августа прошлого года.

Также в декабре было произведено 117 автобусов, что на 422,7% больше, чем в декабре 2016 года.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром", производство автотранспортных средств в Украине по итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом сократилось на 36% - до 5,2 тыс. единиц

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «Эталон» (Черниговский и Бориспольский автозаводы).