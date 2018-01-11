Суд оставил под стражей подозреваемого в организации похищения "евромайдановцев" Луценко и Вербицкого

Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокуроров о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 11 марта 2018 года Александру Волкову, который подозревается в организации похищения "евромайдановцев" Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял судья Алексей Соколов. При рассмотрении в судебном заседании соответствующего ходатайства прокуратуры защита и подозреваемый Волков просили избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, в частности, домашний арест.

Защита дважды просила отложить рассмотрение заседания из-за отсутствия одного из адвокатов и, по их словам, ухудшения состояния здоровья подзащитного.

Также защитники подали заявление об отводе прокуроров, участвовавших в заседании. Однако судья не удовлетворил ни одного из этих трех ходатайств.

Двое адвокатов просили предоставить дополнительное время для ознакомления с материалами ходатайства. Судья Соколов предоставил полтора часа для этого, в то же время после повторной просьбы адвокатов предоставить еще дополнительное время судья отказал.