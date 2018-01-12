"Укргазвыдобування" планирует возобновить разработку месторождений на Западе Украины

Компания "Укргазвыдобування" активизировала работу по доразведке газовых месторождений на Западе страны.

Как сообщает пресс-служба компании, в планах предприятия - разведочное бурение на шести месторождениях, которыми оперирует ГП "Львовгазвыдобування".

"Ради увеличения добычи газа в западном регионе "Укргазвыдобування" активизирует работу по доразведке существующих месторождений, которыми оперирует ГПУ "Львовгазвыдобування"", - отметили в компании.

В НАК "Нафтогаз Украины" добавили, что компания планирует возобновить добычу на истощенных и заброшенных месторождениях.

Читайте такжеГосгеонедр выдала "Укргазвыдобування" 9 спецразрешений на добычу газа

"Благодаря реформе теперь имеем средства, чтобы попытаться возобновить здесь добычу, использовав современные технологии", – сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

Как сообщал УНИАН, крупнейшая в Украине газодобывающая компания "Укргаздобыча" увеличила добычу газа в 2017 году до рекордного за 25 лет показателя - 15,3 миллиарда кубометров, что на 4,8% больше, чем в 2016 году.

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. 100% акций компании принадлежат государственному холдингу "Нафтогаз Украины".