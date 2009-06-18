Украина подписала оружейный контракт с Индией

Украина подписала с Индией крупный оружейный контракт на 300 млн. долларов, сообщает газета «Левый берег».

Согласно соглашению, украинские предприятия будут модернизировать парк индийских самолетов Ан-32, разработанных АНТК им. Антонова и построенных еще в советское время на мощностях отечественных авиазаводов. Модернизировать планируется около 80 машин. Задача – увеличить срок службы, в 2-3 раза увеличить ресурсы двигателей, массу коммерческой нагрузки, дальность полета, усовершенствовать радиоэлектронное оборудование, снизить уровень шума в кабине экипажа.

Контракт был подписан в ходе 48-го международного аэрокосмического салона Ле Бурже, сообщает издание.

Ан-32 способен совершать полеты с высотных аэродромов (до 4 500 м над уровнем моря) в условиях жаркого климата (до +55°С).

Индийский парк Ан-32, которые поставлялись с 1984 года, изначально насчитывал 118 военно-транспортных самолетов. Около 100 из них продолжают работать.