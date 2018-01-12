Харьковский завод им. Малышева за год продал военной техники на 3 миллиарда

Главный производитель бронетехники в Украине "Завод им. Малышева", который входит в состав государственного концерна "Укроборонпром", благодаря экспортным контрактам в 2017 году продал военной техники на более 3 млрд грн, что является рекордом для предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе госконцерна "Укроборонпром".

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"Завод имени. Малышева" завершил 2017 с рекордной для предприятия суммой реализованной продукции, которая превысила 3 миллиарда гривень. Для сравнения: в 2014 году объем реализации продукции был в 20 раз меньше и составлял лишь около 150 миллиона гривень", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такой результат был достигнут благодаря 100% выполнению заводом всех поставленных задач в срок, в том числе - завершению плановых отправок танков "Оплот" для Королевства Таиланд в 2017 году.

"По контракту с Таиландом заводу Малышева осталось сдать заказчику всего несколько боевых машин. На предприятии планируют завершить выполнение договоренностей в I квартале 2018 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, "Завод имени. Малышева" завершил отправку пятой партии моторно-трансмиссионных установок для Республики Пакистан.

"Моторно-трансмиссионные установки представляют собой комплекты, в которые входят двигатель, трансмиссия, системы обслуживания двигателя, система очистки воздуха, бронированная крыша. В дальнейшем все эти комплекты будут устанавливаться на пакистанские боевые машины "Аль-Халид-1", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, госпредприятие "Завод им. Малышева" было передано в сферу управления государственного концерна "Укроборонпром" 17 ноября 2011 года из-за убыточности предприятия, основными причинами которой стали недостаточное финансирование завода по госзаказу и отсутствие стратегического менеджмента.

Справка УНИАН. ГП "Завод им. Малышева" – крупнейший производитель бронетехники в Украине. В сотрудничестве с Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. Морозова и Харьковским конструкторским бюро по моторостроению предприятие выпускает современные образцы специальных гусеничных и колесных машин военного назначения, а также предлагает программы модернизации техники, которая находится на вооружении многих стран мира. Основные направления производства ГП "Завод им. Малышева": тяжелая бронетехника (танк "Оплот", БРЕМ-84, модернизация танков Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легкая бронетехника (БТР-3У, БТР-4, БТР "ДОЗОР-Б", модернизация БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), боевые модули для легкой бронетехники.