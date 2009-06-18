Индекс ведущих экономических индикаторов США вырос
19:44, 18 июня 2009Промышленность
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По итогам мая на 1,2%
Индекс ведущих экономических индикаторов США по итогам мая 2009 года вырос на 1,2%, сообщает РБК.
Такие данные приводятся в опубликованном сегодня докладе исследовательской организации Conference Board. Аналитики ожидали повышения данного индекса на 1%.
В апреле 2009 года данный показатель вырос, по пересмотренным данным, на 1,1%.
Справка УНИАН. Индекс ведущих индикаторов США является средневзвешенным индексом таких показателей, как производственные заказы, количество заявок на получение пособий по безработице, разрешения на строительство недвижимости, цены на основные акции.
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