Индекс ведущих экономических индикаторов США вырос

Индекс ведущих экономических индикаторов США по итогам мая 2009 года вырос на 1,2%, сообщает РБК.

Такие данные приводятся в опубликованном сегодня докладе исследовательской организации Conference Board. Аналитики ожидали повышения данного индекса на 1%.

В апреле 2009 года данный показатель вырос, по пересмотренным данным, на 1,1%.

Справка УНИАН. Индекс ведущих индикаторов США является средневзвешенным индексом таких показателей, как производственные заказы, количество заявок на получение пособий по безработице, разрешения на строительство недвижимости, цены на основные акции.